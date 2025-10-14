Savona, domenica 19 ottobre l'undicesima edizione della caNstagnata

Domenica 19 ottobre, dalle ore 15, si svolgerà presso il canile municipale di Savona - a Legino in via Massa 11 r - l'undicesima edizione della caNstagnata.

"Come negli anni precedenti sarà l'occasione per avvicinare la cittadinanza alla nostra realtà - spiega Marcello Amadini, presidente LNDC Savona - con l'occasione presenteremo gli ospiti in cerca di casa. Oltre alle caldarroste saranno disponibili merende (anche per celiaci), gadget, pesca di beneficenza e visite al canile dove i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane daranno informazioni sui cani in cerca di casa (come Aron in allegato il suo volantino) e su come diventare volontari".

In caso di maltempo la caNstagnata sarà rinviata a domenica 26 ottobre.