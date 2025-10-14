 / Savona

Savona | 14 ottobre 2025, 16:26

Savona, domenica 19 ottobre l'undicesima edizione della caNstagnata

Appuntamento dalle ore 15 presso il canile municipale

Savona, domenica 19 ottobre l'undicesima edizione della caNstagnata

Domenica 19 ottobre, dalle ore 15, si svolgerà presso il canile municipale di Savona - a Legino in via Massa 11 r -  l'undicesima edizione della caNstagnata.

"Come negli anni precedenti sarà l'occasione per avvicinare la cittadinanza alla nostra realtà - spiega Marcello Amadini, presidente LNDC Savona - con l'occasione presenteremo gli ospiti in cerca di casa. Oltre alle caldarroste saranno disponibili merende (anche per celiaci), gadget, pesca di beneficenza e visite al canile dove i volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane daranno informazioni sui cani in cerca di casa (come Aron in allegato il suo volantino) e su come diventare volontari".

In caso di maltempo la caNstagnata sarà rinviata a domenica 26 ottobre.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium