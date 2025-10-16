A Vado un nuovo defibrillatore in via XI Febbraio in memoria di Ester Veneziano

Si è svolta ieri, martedì 15 ottobre 2025, una commovente cerimonia a Vado Ligure, in via XI Febbraio, nelle vicinanze del Comune e della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, per l’inaugurazione di un defibrillatore ad uso pubblico installato di fronte al condominio “Villa dei Fiori”.

Il dispositivo è stato collocato grazie alla disponibilità dell’amministratore del condominio e alla donazione del Lions Club Vado Ligure Spotorno Quiliano “Vada Sabatia”, che ancora una volta ha dimostrato il proprio impegno concreto verso la comunità.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Fabio Gilardi, che ha ringraziato il Lions Club per “il suo impegno civile e la sensibilità verso la sicurezza dei cittadini”, il comandante della Polizia Municipale Domenico Cerveno, il presidente del Club Alessandro Nari e il parroco don Ippolito, che ha concluso il momento con una benedizione ai presenti e al nuovo dispositivo. Hanno partecipato anche il presidente della Croce Rossa di Vado Ligure, i rappresentanti dell’ANPI e della Pallavolo Sabazia, in segno di vicinanza e partecipazione.

Sul defibrillatore è stata apposta una targa in memoria di Ester Veneziano, scomparsa a causa di un arresto cardiaco che, come ricordato dai familiari, avrebbe potuto essere affrontato grazie alla presenza di un dispositivo salvavita. “Ci auguriamo che tragedie come quella che ha colpito la nostra famiglia non debbano più ripetersi”, hanno detto con emozione le figlie e il fratello di Ester.

Durante la cerimonia, la dottoressa Fiorella Robba, presente insieme ad altri soci del Lions Club, ha annunciato che verrà organizzato un corso pratico sull’uso del defibrillatore, con la collaborazione della Parrocchia di San Giovanni Battista, che metterà a disposizione i propri spazi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Oreficeria Del Bono e alla Ditta geom. Enrico Bolla per il loro contributo all’iniziativa, che rappresenta un gesto di grande valore civico e umano per tutta la comunità vadese.