L'Oroscopo di Corinne dal 17 al 23 ottobre

ARIETE: Tanti pensieri affollano la mente al punto di non sapere come comportarvi nei confronti di individui ardui da inquadrare o di un contesto imbarazzante… Potreste pure venir accusati di egoismo da chiunque non si sforzi minimamente di capire i vostri problemi e tra le pareti domestiche aleggerà una larvata maretta… In amore date poco per scontato e, se single, aspettatevi l’inaspettato. Organismo da depurare o rinforzare con prodotti naturali. Costipazioni e somatizzazioni.

TORO: Cautela e buonumore risultano prelibati ingredienti al fine di affrontare un periodo complesso, agitato e trafelato dove non dare nulla per scontato. Un pizzico di tensione accompagnerà un colloquio, un esame o una faccenda delicata che alla fine però volgerà a vostro favore. Sulla strada siate molto prudenti e non accettate passaggi da brilli od incoscienti. Anche il benessere andrà tutelato facendo incetta di vitamine a attenendovi ad una alimentazione appropriata.

GEMELLI: Quante cose dovrete sbrigare in una settimana traboccante di impegni, gioie, sbuffi e sdegni… Ma, muovendo un passettino alla volta, collocherete ogni pedina al posto giusto malgrado ogni tanto vi sentiate stufi e stanchi. Concedetevi, nel week end, una pausa distensiva e non fidatevi eccessivamente di gente sbruffona e doppiogiochista. La quadratura di Saturno potrebbe favorire contrattempi o sbuffi intermittenti. Fastidi ai nervi o alle articolazioni.

CANCRO: Vi attende al varco una settimana movimentata con quel Giove nel segno che, servendo da sostegno, vi aiuterà a toglievi dallo stomaco pesanti mattoni, riuscire in un intento e rendere il cuor contento… Di carne al fuoco ne avete parecchia ma anche qui, al di là di solfe e rogne, la spunterete e vostra sarà la vittoria. Riceverete altresì una sincera dimostrazione di amicizia, una comunicazione importante o, se da tempo li aspettate, pure dei soldini. Raffreddori o infiammazioni.

LEONE: Pari ad una calamita attirerete soggetti strampalati per poi restare stupiti dal ghigno di chi ovviamente deluderà. Tante vicende si accavalleranno rendendovi storditi e, davanti ad una scelta non saprete cosa fare, cosi come vi inalbererete dinanzi a quella che reputerete essere un’ingiustizia. Fattibili pure: una chiamata inaspettata, dei contatti con dottori o avvocati, una salute da tutelare, delle ugge da mezzi elettronici o meccanici, e una attività da organizzare. Domenica festosa.

VERGINE: Se passati attraverso il vaglio di prove non vi resta che estrapolare l’arma dell’ottimismo e seguitare a guardare avanti dove le soddisfazioni attendono in sordina. Delle new potrebbero provenire dal lavoro, dai figli o da un soggetto che non sentivate dalle calende greche. Studenti, insegnanti, educatori o impiegati, attraverseranno un attimo di impasse o dovranno vedersela con un mucchio di controsensi. Gaiezze da infanti, soldini da gestire e pratiche da sveltire.

BILANCIA: La Luna, che il 21 ottobre si fa nuova nella vostra costellazione, vi aiuterà a concretizzare un anelito, distinguere la sincerità dall’impostura, ottimizzare un settore, recuperare forza, trovarvi con chi alletta o superare una prova. Ciononostante dei mezzi svitati racconteranno menzogne: stanateli ed allontanateli! Opportunità di rivedere una cara personcina, aderire ad una tavolata ma anche di fare una cavolata… Feste, regali o auguri peculiari per chi avanza di età.

SCORPIONE: Mostrarsi onesti fa di voi degli esseri stimati ma ciononostante qualcuno tenterà egualmente di mettervela nel frac! Siate altresì prudenti negli affari e non pigliate per oro colato tutto ciò che vi verrà esposto od annunciato… Non da escludere temporanei dissapori in casa o sul lavoro, aggiustabili col dialogo, la chiarezza e, da parte vostra, una maggior disponibilità. Un imprevisto o un comunicato lascerà invece di stucco. Sabato adattissimo allo shopping.

SAGITTARIO: Se un tarlo rosicchia la mente o siete abbacchiati sappiate che il fato ha in serbo tanti di quei progressi dal faticare persino voi a crederci alla faccia di quel monellaccio di Saturno che già da anni importuna. Andate altresì in fondo ad una oscura faccenda, accettate un invito, chiedete spiegazioni a chi vuol confondervi le idee, reclamate un diritto, sfidate la dea bendata e spronate un partner piuttosto giù di morale. Contiguità con enti sanitari od esami da effettuare.

CAPRICORNO: Malgrado le indignazioni e le lune per traverso dovrete egualmente tirare la carretta, sbrigare pratiche e sopportare personcine lunatiche. Siate altresì moderati nelle azioni in quanto basterebbe un nonnulla a sciupare delle intese e preparatevi ad affrontare giornate intense e piene di sorpresine: talune belle, talune bruttine… In una faccenda, pratica o privata, non agite d’impulso e confidate i chi, a tal riguardo, vi saprà consigliare. Cosine da sistemare a casina.

ACQUARIO: Introdurre innovativi tasselli al grigiore autunnale, credere nelle vostre capacità, ascoltare il sesto senso e rilassarvi, consentirà di migliorare la qualità dell’esistenza e a riprendervi da un periodo tosto, malgrado spunti un corruccio dettato dal fatto di esservi prodigati per chi non lo meritava affatto. In ambito professionale qualcuno farà salire i fumenti, qualcun altro pianterà pasticci con dei documenti. Fattibili pure dei corrucci per un familiare e un evento da festeggiare.

PESCI: Meno smaglianti del consueto vi ninnerete sull’amaca dell’apatia dando l’errata impressione di fregarvene del mondo intero. In realtà trattasi unicamente di stati d’animo correlati alla stagione, al limitato spirito di sopportazione, all’insofferenza verso pressanti doveri e ad un’alimentazione scorretta. Delle delusioni in ambito confidenziale si alterneranno a incavolature motivate dall’ottusità altrui così come dovrete definire una delicata questione. Domenica festosa.

E che le stelle, insieme alla Luna, portino a tutti un po’ di fortuna!!!