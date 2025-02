Giustenice, auto Asl contro pedone: la vittima è Eraldo Fazio

Non ce l’ha fatta il pedone investito questa mattina lungo la strada provinciale in località Pianazzo, tra la farmacia e lo studio medico. Eraldo Fazio, 86enne, è deceduto nel pomeriggio odierno.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 11. La vittima stava camminando a bordo carreggiata quando è stata urtata da un’auto dell’Asl 2. Secondo le prime ricostruzioni, il pedone sarebbe stato agganciato dallo specchietto retrovisore destro della vettura e sbalzato a terra con violenza.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i militi di Pietra Soccorso e l’automedica, ma le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito disperate. Dopo il trasporto all'ospedale Santa Corona in codice rosso, nonostante i tentativi dei sanitari, è stato constatato il decesso dell'86enne.

Sull’accaduto saranno avviati ulteriori accertamenti dalla Procura, oltre a quelli effettuati stamane dalla Polstrada, per chiarire le responsabilità: la pm Chiara Venturi ha disposto l'autopsia.

Da anni i residenti della zona e del paese della Val Maremola chiedono interventi per mettere in sicurezza il tratto di strada in località Pianazzo.

Nel frattempo, il Comune guidato dal sindaco Mauro Boetto ha annunciato che nelle prossime ore interpellerà ufficialmente la Provincia, sollecitandola a valutare nuove iniziative per migliorare la sicurezza del tratto stradale teatro del tragico incidente.

"Asl2 esprime il proprio cordoglio e desidera unirsi al dolore dei familiari per la scomparsa dell’uomo coinvolto nell'incidente avvenuto oggi a Giustenice" ha fatto sapere, attraverso una nota, l'azienda sanitaria savonese.