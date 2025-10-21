Gas e luce: le opportunità del mercato libero

Il mercato libero nel settore dell’energia ha completamente cambiato il modo dei consumatori di approcciarsi alle bollette. Ognuno può scegliere quella che ritiene sia la miglior offerta luce e gas per le proprie esigenze, andando ad analizzare vari parametri.

La liberalizzazione di questo settore si è trasformata in un grande vantaggio per i consumatori, che grazie alla concorrenza delle varie aziende possono beneficiare di offerte esclusive, che in alcuni casi possono essere anche molto convenienti.

Con questo articolo vogliamo darvi una guida per iniziare a muovervi in questo mondo.

La tariffa dell’elettricità

Per definire la propria spesa in termini di energia elettrica ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione. La prima differenza da considerare è quella tra prezzo fisso e variabile.

Il prezzo fisso permette di avere un costo bloccato per un dato lasso di tempo, che spesso è di uno o due anni. Durante questo periodo si è coperti contro eventuali aumenti che possono coinvolgere il prezzo dell’energia elettrica. Il prezzo variabile significa che il costo cambia a seconda del mercato, e ciò significa che può sia salire che scendere.

L’altra differenza da considerare è quella tra le fasce orarie. Ci sono tariffe monorarie, con un costo dell’energia fisso per tutto il giorno, e fasce multiorarie, dove il costo cambia a seconda dell’ora.

La tariffa del gas

Passiamo ora alle caratteristiche della fornitura di gas. Analizzando una bolletta del gas potrete notare che il prezzo si esprime in una unità di misura definita come €/Smc. Smc è un acronimo che sta per Standard Metro Cubo. Cos’è esattamente? Si tratta di una unità standard che considera sia la temperatura che la pressione del gas.

Così come avviene per l’energia elettrica si può avere un prezzo fisso o un prezzo variabile. Il prezzo fisso prevede che il costo del gas sia bloccato per un certo periodo di tempo, di solito per 12 o 24 mesi. In questo modo si è al riparo da eventuali aumenti. Se temete che il mercato del gas possa avere dei rialzi questa soluzione è ciò che fa per voi.

Il prezzo variabile, invece, fa sì che il costo del gas si adatti di volta in volta. Espone a oscillazioni, ma nel caso di cali si può beneficiare di bollette più basse.

Rapporto tra luce e gas

Quando si opta per un’unica offerta per luce e gas è importante considerare quali sono i propri consumi in entrambi per gli ambiti. Oggi in molte abitazioni il consumo di gas è diminuito, grazie all’uso di sistemi e impianti che utilizzano l’energia elettrica al posto del gas.

Un chiaro esempio sono i piani cottura a induzione, che non hanno più bisogno del gas. Grazie all’energia elettrica è possibile cucinare qualsiasi piatto. Oppure ci sono abitazioni dove i classici riscaldamenti sono stati sostituiti da impianti di climatizzazione.

In situazioni di questo genere la tariffa prevista per il gas è secondaria rispetto all’offerta relativa all’elettricità. Tenendo a mente questo aspetto potreste anche decidere di cambiare qualcosa in casa vostra, sostituendo ad esempio i vecchi fornelli con dei nuovi a induzione.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.