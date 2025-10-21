Nuove tendenze Hospitality 2025: Innovazione formazione e un nuovo format interattivo per l'ospitalità italiana

Il futuro dell’ospitalità italiana riparte da San Bartolomeo al Mare con la seconda edizione di Nuove Tendenze Hospitality, in programma venerdì 24 ottobre 2025 presso la Cooperativa Azzurra Dianese. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 400 professionisti da Liguria, Piemonte e Lombardia, l’evento alza l’asticella, introducendo nuovi format e ospiti di rilievo internazionale per rispondere alle sfide del settore turistico.

La grande novità di quest’anno è il debutto del Reverse Pitch, un format rivoluzionario che ribalta le dinamiche tradizionali degli eventi formativi. Non saranno solo gli speaker a proporre soluzioni, ma saranno gli operatori del settore – albergatori, gestori di B&B e imprenditori – a presentare le loro necessità e problematiche a esperti e innovatori, che lavoreranno insieme per trovare risposte concrete e immediate.

FOCUS SULL’INNOVAZIONE PRATICA

La giornata si articolerà in tre arene tematiche, ospitando 5-6 interventi da 30 minuti ciascuno, con approfondimenti su temi come l’Intelligenza Artificiale, il Revenue Management e il Service Design. A completare l’offerta formativa ci sono gli Experience Labs, laboratori interattivi dove i partecipanti potranno testare strumenti tecnologici e soluzioni innovative per migliorare le loro attività.

Tra gli ospiti d’onore spiccano nomi di rilievo come:

Marco Camisani Calzolari , divulgatore scientifico e docente di AI, che porterà la sua esperienza internazionale in ambito tecnologico e digitale;

, divulgatore scientifico e docente di AI, che porterà la sua esperienza internazionale in ambito tecnologico e digitale; Roberta Milano , esperta di marketing digitale applicato al turismo e già Direttore Marketing di ENIT;

, esperta di marketing digitale applicato al turismo e già Direttore Marketing di ENIT; Filippo Magnani, imprenditore alberghiero di terza generazione e simbolo dell’innovazione applicata alla tradizione familiare.

UN EVENTO INCLUSIVO E DIGITALE

L’evento sarà accessibile anche in diretta streaming, coinvolgendo quattro istituti superiori di Imperia, Savona e Castelfiorentino. Gli studenti delle classi quinte avranno la possibilità di accedere gratuitamente ai contenuti formativi, unendo educazione e innovazione.

"Con l’introduzione del Reverse Pitch, stiamo cambiando il modo di fare formazione nel settore dell’ospitalità", spiega Dario Ghiglione, vicepresidente di Coo.A.Di. "Non si tratta più di proporre soluzioni teoriche, ma di partire dalle esigenze reali degli operatori, creando un dialogo costruttivo con esperti e aziende."

UN’OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE

I partecipanti avranno accesso a:

Soluzioni personalizzate;

Workshop interattivi negli Experience Labs;

Networking con oltre 40 aziende espositrici;

Formazione certificata con 14 speaker;

Gadget esclusivi e accesso alle registrazioni (formula PLUS).

INFORMAZIONI PRATICHE

Data : Venerdì 24 ottobre 2025, ore 9:00-19:00

: Venerdì 24 ottobre 2025, ore 9:00-19:00 Sede : Cooperativa Azzurra Dianese, Via Cà dei Calvi 24, San Bartolomeo al Mare

: Cooperativa Azzurra Dianese, Via Cà dei Calvi 24, San Bartolomeo al Mare Registrazioni : www.nuovetendenzehospitality.it

: Info: Segreteria Coo.A.Di. - Tel. 0183 44 80 - info@cooadi.it

Nuove Tendenze Hospitality è un evento ideato e organizzato dalla Cooperativa Azzurra Dianese, in collaborazione con Federalberghi, e si conferma un punto di riferimento per chi vuole innovare e crescere nel settore dell’accoglienza.



