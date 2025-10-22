La cometa Lemmon A6/2025 al massimo splendore: il 23 ottobre l'occasione migliore per vederla nel Savonese

La cometa Lemmon A6/2025, scoperta lo scorso gennaio, sta raggiungendo in questi giorni il suo massimo splendore. L'occasione più propizia per ammirarla è attesa per domani, 23 ottobre, grazie anche alle previsioni di cielo sereno.

Lo ricorda il presidente dell'Associazione Astrofili Orione, Ugo Ghione, che spiega: "La cometa ha raggiunto la magnitudine 4, il che la rende potenzialmente visibile a occhio nudo, a patto di trovarsi in una zona con un cielo particolarmente buio. Tuttavia, è fortemente consigliato aiutarsi con un binocolo o, meglio ancora, con un telescopio per un'osservazione ottimale".

"Per chi volesse tentare l'osservazione nella serata del 23 ottobre, la cometa potrà essere localizzata intorno alle ore 20.00. La direzione da seguire è ovest – nord ovest, a un'altezza di circa 18° sull’orizzonte (poco più di un palmo tenendo il braccio teso) - continua -. Due punti di riferimento fondamentali per l'individuazione sono la stella Gemma della costellazione della Corona Boreale e la stella Arturo della costellazione del Bootes. La cometa si troverà, infatti, praticamente a metà strada fra le due stelle".