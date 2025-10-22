Cisano, gli allievi del Liceo "G. Bruno" in scena con lo spettacolo "La vita, la morte e il salmone"

Un varietà teatrale tra ironia e riflessione. "La vita, la morte e il salmone" è lo spettacolo che metteranno in scena gli allievi del corso di teatro del Liceo “G. Bruno” di Albenga sabato 25 ottobre, alle ore 21, in Sala Gollo. La performance, già inserita in programma mercoledì 27 agosto nell’ambito di Teatro in Piazza, la rassegna giunta al 3° anno, organizzata dal Comune di Cisano sul Neva, era stata rinviata per allerta meteo.

Un titolo curioso, che racchiude un intreccio sorprendente di comicità e profondità, vita quotidiana e paradosso teatrale, sotto la sapiente regia di Jacopo Marchisio e Stefania Laureri, con la collaborazione di Laura Ferrari.

Una raccolta di scene teatrali collegate da un originale filo conduttore. La scelta nasce dalla necessità di adattarsi alle tempistiche scolastiche e dalla volontà di omaggiare la tradizione dell’avanspettacolo e del varietà. La cornice è quella di un’immaginaria esposizione d’arte: i quadri prendono vita sul palco trasformandosi in momenti di teatro che esplorano tre grandi temi: il lavoro, la guerra e la vita sociale e familiare.

La selezione dei testi è un viaggio nella comicità intelligente e nell’assurdo, con incursioni nei mondi di Achille Campanile, Monty Python, Walter Chiari e Harold Pinter. Tra giochi di parole, situazioni grottesche e riflessioni taglienti, non mancano passaggi più intensi ispirati a Brecht e allo stesso Pinter, dove l’ironia si fa più amara, ma sempre presente. Gli autori lasciano che sia il pubblico a scoprire il nesso col salmone, ma sicuramente chi conosce la comicità inglese sarà avvantaggiato.

Fondamentale è il lavoro dietro le quinte: i tecnici audio/luci Marco Ravera e Fabio Cerrato, le scenografie e i costumi curati da Sarah Scudieri, Alessia Mezzatesta e Ikram Hamidi, e la grafica realizzata da Asia Russo, che ha anche contribuito in scena. Uno spettacolo vivace e variegato che promette di far riflettere sorridendo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.