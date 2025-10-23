 / Attualità

23 ottobre 2025

Varazze, Lungomare Europa senza tregua: cede l'asfalto dopo la Villa Araba

La protezione civile: "Al momento il percorso rimane chiuso al transito pedonale, prestare la massima attenzione"

Non si placano le problematiche in Lungomare Europa a Varazze.

Dopo il rinvio a fine novembre della fine dei lavori sul ponte sul rio Arenon a causa del protrarsi degli interventi sui sottoservizi, questo pomeriggio si è verificato un cedimento all'altezza della Villa Araba.

"Segnaliamo cedimento di una porzione di asfalto su lungomare Europa, all'altezza del primo bar dopo la 'Villa araba' - spiegano dalla protezione civile varazzina - Al momento il percorso rimane chiuso al transito pedonale, prestare la massima attenzione".

Nello stesso tratto lo scorso 25 aprile si era venuta a creare una buca a causa dell'erosione da parte del mare del sedimento sotto la pavimentazione.

