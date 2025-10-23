Disciplina della carta blu UE, un permesso di soggiorno per l'alta qualificazione

Nel panorama delle politiche migratorie europee, la carta blu UE emerge come strumento chiave per attrarre competenze, talenti e professionalità di alto livello da paesi extra-UE. Non è un visto comune né un permesso “generico”: la carta blu è destinata a chi possiede requisiti elevati in termini accademici, esperienza professionale, e ha un’offerta di lavoro qualificato. In questo articolo esploriamo nel dettaglio che cos’è, come funziona in Italia, quali sono i cambiamenti recenti, esempi pratici, criticità e opportunità.

Che cos’è la carta blu UE e perché è “speciale”

La carta blu UE (o Blue Card europea) è un permesso di soggiorno riservato ai cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare in uno Stato membro dell’Unione europea un’attività lavorativa ad alta qualificazione. È concepita come incentivo per favorire la mobilità e l’inserimento delle competenze tecniche più richieste, superando alcuni vincoli tipici dei permessi di lavoro ordinari.

Rispetto ai permessi tradizionali, la carta blu UE offre vantaggi significativi: non è soggetta alle quote massime dei visti per lavoro, facilita il ricongiungimento familiare, consente l’accesso alle prestazioni sociali e, a medio termine, può aprire la strada a un permesso di soggiorno di lungo periodo.

In Italia, la carta blu UE è disciplinata dall’ordinamento nazionale in armonia con la normativa europea, in particolare con la direttiva 2009/50/CE, recentemente aggiornata nel contesto delle riforme dell’immigrazione. Le condizioni per ottenerla (qualifiche, salario minimo, durata del contratto) sono più stringenti rispetto ad altri permessi, ma offrono una strada solida per chi possiede i requisiti.

Requisiti principali per ottenere la carta blu UE in Italia

Per ottenere la carta blu UE in Italia occorre soddisfare requisiti soggettivi e oggettivi ben definiti. Eccoli:

Requisiti soggettivi (chi può fare domanda)

Essere cittadino di un Paese extra-UE (non fa parte dell’UE/Spazio economico europeo).

Non trovarsi in una situazione che possa comportare un rifiuto per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute.

Possedere una qualifica accademica riconosciuta (almeno laurea triennale) o un titolo professionale equivalente, oppure aver maturato un’esperienza lavorativa significativa (es. 5 anni nel settore rilevante).

Per alcune figure (manager, specialisti in ICT) è ammessa la possibilità di basarsi su esperienze specifiche nei 7 anni precedenti.

Nel caso della qualifica accademica estera, è necessaria la Dichiarazione di Valore o il riconoscimento tramite CIMEA o organismo competente.

Requisiti oggettivi (offerta, contratto, retribuzione)

Una offerta di lavoro vincolante da un datore italiano (o uno stabilito in Italia) per un’occupazione altamente qualificata. Il contratto deve durare almeno 6 mesi.

Il salario offerto deve essere almeno pari a un valore minimo definito: in Italia oggi si calcola un importo legato allo stipendio medio nazionale, richiedendo che il salario lordo annuo sia almeno tra 1 e 1,6 volte la media. Per il 2024/2025, il minimo stabilito in Italia è circa € 33.500 annui lordi.

Se il contratto è a tempo indeterminato, la carta blu viene rilasciata per 2 anni; se è a tempo determinato, per la durata del contratto aumentata di 3 mesi.

Mobilità da un altro Stato UE

Un punto importante: chi possiede già una carta blu UE emessa da un altro Stato membro può chiedere il trasferimento in Italia in condizioni agevolate. Con la riforma del 2023 (Decreto legislativo 152/2023), il periodo richiesto di residenza legale nel primo Stato UE per trasferirsi è stato ridotto da 18 a 12 mesi. In tal caso, è possibile entrare in Italia fino a 90 giorni per avviare le procedure e poi richiedere la “conversione” in carta blu italiana.

Il contributo di SH Immigration Specialists

Quando si affrontano procedure complesse come quella della carta blu UE, affidarsi a un esperto può fare la differenza. SH Immigration Specialists è l’agenzia italiana che si posiziona come leader nelle pratiche di immigrazione verso l’Italia per persone e aziende internazionali.

Fondata nel 2020, SH opera in tutta Italia, con sedi fisiche (a Bologna) e presenza online. Si occupa di visto, permessi di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimento familiare e, tra i suoi servizi per aziende, la gestione della carta blu UE.

Cosa fa concretamente

Analisi preliminare sulla fattibilità: valuta se il candidato possiede i requisiti accademici o esperienziali utili, verifica riconoscimento dei titoli esteri.

Preparazione documentale completa: traduzioni giurate, apostille, Dichiarazione di Valore, documentazione contrattuale.

Interlocuzione con le autorità: presenta la domanda al Single Desk, segue la procedura con la Prefettura e lo Sportello Unico Immigrazione, monitora l’andamento.

Assistenza consolare: se il richiedente risiede all’estero, SH assiste con il Consolato per il rilascio del visto.

Gestione dei rinnovi, modifiche, conversioni da altri paesi UE: supporto nel cambiamento di datore di lavoro, nelle proroghe e nei trasferimenti interstatali.

Servizi alle aziende: consulenza per reclutare personale extra-UE, predisposizione di offerte vincolanti, adeguamento salariale, compliance normativa.

I clienti apprezzano la chiarezza, la prontezza, la disponibilità linguistica (in inglese, arabo, spagnolo, ecc.), e la trasparenza del prezzo.

In sintesi, SH Immigration Specialists rappresenta un ponte tra chi vive all’estero e le istituzioni italiane: una guida tecnica e pratica, capace di trasformare una procedura intricata in un percorso chiaro e guidato.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.