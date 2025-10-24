Meteo, correnti occidentali ancora per alcuni giorni

Nonostante la intensa perturbazione di ieri, le correnti in quota continueranno a rimanere fortemente occidentali almeno fino a lunedì. Piogge e neve sui crinali alpini di confine, sole e nuvole in pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 24 a lunedì 27 ottobre

Sulle pianure ed in Liguria il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso oggi, in partedomenica e lunedì, più coperto domani per nubi alte. Sulle Alpi nordoccidentali nuvoloso o molto nuvoloso, piogge forti e frequenti e neve che scenderà a quote variabili tra i 1000 e i 2000m a causa di oscillazioni delle temperature in quota.

Temperature in pinaura in linea con il periodo. Massime comprese tra 16 e 20 °C, minime che saranno comprese tra 3 e 8 °C su pianure piemontesi, tra 8 e 12 °C sulle coste.

Venti in generale deboli su pianure anche se ancora oggi e poi tra domenica e lunedì potranno esserci raffiche di Foehn sui settori di pianura e pedemontane nordoccidentali, mentre sulle Alpi continueranno a soffiare forti venti di Foehn per tutto il tempo.

Da martedì 28 ottobre

Dopo qualche giorno di transizione si prospetta un cambio di circolazione con correnti più umide e meridionali che potrebbero portare piogge abbondanti a partire dall'inizio di novembre. Nei prossimi aggiornamenti vedremo se l'evoluzione sarà confermata. Si ricorda il cambio dell'ora da legale a solare nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre

