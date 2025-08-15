 / Cronaca

Cronaca | 15 agosto 2025, 15:30

Minorenni minacciano due bambini per soldi e cellulare: genitore interviene e recupera tutto

L'accaduto ad inizio agosto nella galleria Crocetta. Vittime due bimbi di 10 anni. Presentata denuncia ai carabinieri

La galleria Crocetta a Celle

La galleria Crocetta a Celle

Derubano due bambini di 10 anni ma solo l'intervento dei genitori li fa desistere.

E' successo lo scorso 1 agosto a Celle Ligure nella galleria Crocetta quando i bimbi erano stati aggrediti e derubati da tre minorenni.

Avevano infatti chiesto ai bambini di dargli il cellulare e i soldi (50 euro). Spaventati, li avevano consegnati ma volevano altro e portandoli verso il molo li avrebbero minacciati di buttarli dagli scogli se non gli avessero dato ulteriori contanti.

Erano però riusciti a scappare e dopo aver avvisato i genitori, poi gli stessi ne avevano bloccato uno ed erano riusciti a riavere la somma e il dispositivo sottratti.

I genitori hanno sporto denuncia per aggressione e furto ai carabinieri di Albisola Superiore.

"Ora mio figlio non lo facciamo andare più in quella zona, come possiamo fidarci? - spiega la mamma -  la denuncia purtroppo non è servita perchè la coppia me la ritrovata a Celle".

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium