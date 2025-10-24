Da Altare agli studi Mediaset: Rita Scotti protagonista a "La Ruota della Fortuna"

Altare sarà protagonista sul piccolo schermo: Rita Scotti, altarese di 32 anni, mamma di Lorenzo di 8 e conosciuta in paese per il suo impegno come consigliere comunale e per il suo impiego presso il Comune di Giusvalla, parteciperà alla storica trasmissione televisiva “La Ruota della Fortuna”, in onda venerdì 24 ottobre.

Dopo aver superato con entusiasmo il casting, Rita è stata selezionata per la puntata registrata negli studi Mediaset, portando con sé l’energia, il sorriso e l’ironia che la contraddistinguono.

"È stata un’esperienza divertente e completamente diversa dal solito — racconta — ho deciso di provarci per gioco, senza aspettative, ma quando mi hanno richiamata per la seconda selezione ho capito che sarebbe stata un’avventura da vivere fino in fondo".

Durante la registrazione, non è mancato un simpatico scambio con Gerry Scotti, il celebre conduttore del programma: "Condividiamo lo stesso cognome, ma purtroppo nessuna parentela!", scherza Rita, che ammette di essersi sentita subito a suo agio grazie alla cordialità e alla professionalità dello staff.

La partecipazione di Rita non è passata inosservata nemmeno ad Altare, dove amici e concittadini attendono con curiosità la puntata.

"È bello pensare che, anche solo per qualche minuto, il nome del nostro paese possa comparire in TV in un contesto così spensierato", commenta lei, che non nasconde l’emozione di aver rappresentato la sua comunità davanti alle telecamere.

L’appuntamento è quindi per venerdì 24 ottobre, su Canale 5, con “La Ruota della Fortuna”: Altare tiferà compatta per la sua concorrente!