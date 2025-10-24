Varazze, il Boma protagonista della rubrica "Studio Aperto Mag"

Il ristorante Boma di Varazze protagonista della rubrica "Studio Aperto Mag".

Il locale varazzino nato nel 2006 dall'idea di Alessandro e Giovanni Patanè collocato nella Marina si è presentato nel programma televisivo di Italia Uno raccontando la storia e la filosofia della cucina che ha al centro il pescato unendosi ai prodotti tipici della zona.

Lo chef Riccardo Frumento ha illustrato poi la ricetta della rana pescatrice preparandola davanti alle telecamere.

Ha iniziato a sfilettarla tagliandola a filetti e mettendola sotto vuoto. Il filetto è stato poi cotto a bassa temperatura per 8 minuti. Nel frattempo ha preparato le verdure con un taglio a brunoise. Uniti gli ingredienti in una padella, la rana pescatrice è stata lardellata e girata intorno in un fagottino. Il filetto è stato poi cotto a 200 gradi per 8 minuti. Dopo essere stato pronto è stato impiattato con una vellutata di piselli, una cialda di riso allo zafferano e le verdure.

Con il piatto è stato abbinato un Pigato di Finale Ligure.

"Quando una realtà della nostra città viene raccontata e valorizzata, è sempre un orgoglio per tutti noi. Complimenti a Boma Ristorante per aver portato un po’ di Varazze sul piccolo schermo: passione, professionalità e tanta creatività al servizio della nostra comunità. Graziea Studio Aperto Mag per aver scelto di valorizzare Varazze ed una delle tante professionalità del nostro territorio" il commento del Sindaco Luigi Pierfederici.