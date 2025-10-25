Cairo Montenotte, riapre il Palazzetto dello Sport: completato il restyling, intervento da 220 mila euro

Dal 25 ottobre a Cairo Montenotte il Palazzetto dello Sport di località Vesima tornerà finalmente e totalmente a disposizione delle associazioni sportive.

"Sappiamo bene quanto questo lungo periodo di parziale chiusura abbia comportato sacrifici, spostamenti e soluzioni provvisorie non semplici - commentano l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione e l’assessore allo Sport Marco Dogliotti -. Anche se i disagi non sono dipesi dall'Amministrazione comunale, non possiamo che esprimere il nostro rammarico per le difficoltà che le associazioni sportive e gli atleti hanno dovuto affrontare e ringraziarli per la pazienza e la collaborazione dimostrate in questi anni".

Gli interventi effettuati restituiscono ora al territorio una struttura rimodernata e sicura: il tetto è stato completamente rifatto, il fondo del campo è stato rinnovato e l'impianto di illuminazione è stato trasformato a LED, garantendo efficienza, sostenibilità e qualità di gioco.

Il Palazzetto torna così ad essere una casa per lo sport cairese: un luogo accogliente, funzionale e pronto ad ospitare di nuovo allenamenti, partite, emozioni e momenti di comunità.

"Proprio in questo 2025, anno in cui la Liguria è Regione dello Sport, crediamo che la riapertura integrale del Palazzetto sia il miglior augurio per una stagione ricca di entusiasmo, di passione e di soddisfazioni per tutti gli atleti e le associazioni che lo vivranno" concludono gli assessori Ghione e Dogliotti.

Il progetto originario risale al 2019, ma una serie di problematiche tecniche, procedurali e giudiziarie hanno rallentato l’iter. L’intervento complessivamente ha un valore superiore ai 220 mila euro, di cui 134 mila derivanti dal finanziamento concesso dal CONI relativo al bando “Sport e Periferie” e i restanti per il ripristino del tetto e per l’intervento di relamping a led erogati dal Comune con fondi propri.