Lotta alla pedopornografia Online: cinque arresti in Piemonte, nelle indagini impegnata la sezione operativa di Savona

Cinque persone sono finite in manette e altre cinque sono state denunciate nell'ambito di una complessa operazione condotta dagli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) di Torino, focalizzata sul contrasto alla piaga della pedopornografia online. E' stato inoltre sequestrato abbondante materiale informatico utilizzato per la detenzione e la distribuzione dei contenuti in formato digitale.

L’attività, avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online e coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha incluso anche passi compiuti sotto copertura, che hanno consentito di individuare e indagare 22 persone per aver condiviso e scaricato file, immagini e video di pornografia minorile.

In particolare, l’esecuzione dei decreti di perquisizione emessi dalla Procura della Repubblica di Torino è stata portata a termine grazie alla collaborazione del C.O.S.C. Milano e delle Sezioni Operative di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli. Questa sinergia ha condotto all'arresto in flagranza di cinque soggetti, di cui quattro nel capoluogo torinese e uno a Novara.

Gli arrestati, la cui età è compresa tra i 30 e i 61 anni, detenevano contenuti di sfruttamento minorile di varia natura. Si trattava talvolta di materiale relativo a violenze sessuali con bambini anche in tenera età, ma anche materiale particolarmente cruento e caratterizzato da contenuti violenti. In un caso, oltre alla detenzione di materiale proibito, si è proceduto all’arresto anche per la divulgazione dello stesso, in quanto durante il blitz nell’abitazione dell’indagato era in corso proprio lo scambio di materiale con altre persone.

A carico degli arrestati, così come per gli altri cinque indagati deferiti in stato di libertà, è stato sequestrato numerosissimo materiale informatico che sarà ora oggetto di approfondita analisi.