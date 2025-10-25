StarGo Mobility – Solo il piacere della guida: i vantaggi del noleggio a lungo termine

La mobilità è diventata una necessità fondamentale sia per le aziende che per i privati: StarGo Mobility offre in tutta Italia una soluzione moderna e vantaggiosa, il noleggio auto/mezzi a lungo termine, invece dell’acquisto, che può rappresentare un impegno economico significativo, con costi imprevisti legati alla manutenzione e alla gestione.

I vantaggi del Noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine con StarGo Mobility permette di beneficiare di un canone mensile comprensivo di tutti servizi. Questo significa che, a differenza dell'acquisto di un'auto, dove ogni spesa aggiuntiva pesa sul bilancio, con il noleggio si può contare su costi certi e pianificati. Il canone include:

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: Tutti gli interventi necessari per mantenere il veicolo in perfette condizioni.

Cambio Gomme: Incluso nel pacchetto, per garantire sicurezza e performance ottimali.

Assicurazioni Complete: RC, antincendio, Kasko, copertura per atti vandalici e danni ai cristalli.

Servizi Accessori: Assistenza stradale e gestione dei sinistri.

Un vero servizio “senza pensieri”, lasciando a carico del cliente solo il carburante e le eventuali spese autostradali, rendendo il noleggio una soluzione estremamente conveniente e priva di sorprese.

Una soluzione ideale per aziende, privati e famiglie

Il noleggio a lungo termine è particolarmente vantaggioso per le aziende, poiché non fa cumulo sull’esposizione bancaria, consentendo di mantenere una maggiore liquidità e flessibilità finanziaria. Anche privati e famiglie possono trarre enormi benefici, potendo destinare risorse a ulteriori progetti o finanziamenti.

StarGo Mobility offre una vasta gamma di veicoli, tra cui autovetture, mezzi commerciali, furgoni e moto, tutti disponibili per il noleggio a lungo termine. La possibilità di scegliere tra qualsiasi modello e marchio permette di soddisfare ogni esigenza di mobilità.

Permuta del vecchio veicolo e offerte imperdibili

Per semplificare il passaggio al noleggio, StarGo Mobility offre anche la valutazione e la permuta del vecchio veicolo. Soluzioni rapide, semplici e convenienti.

Collaborazioni e presenza capillare

StarGo Mobility opera in tutta Italia, in collaborazione con primarie aziende del settore, garantendo un servizio di alta qualità e affidabilità. La rete di centri di consegna e assistenza distribuiti su tutto il territorio nazionale assicura supporto costante e tempestivo, per una tranquillità totale durante tutto il periodo di noleggio.

Scegliere StarGo Mobility significa abbracciare un nuovo modo di vivere la mobilità, con tutti i vantaggi di un servizio completo e senza pensieri. Soluzioni personalizzate e convenienti per ogni necessità.

StarGo Mobility – Solo il piacere della guida.

Frazione Lidora, 48 - Cosseria (Savona)

+39 351 6256159

info@stargomobility.com