Scontro sulla convenzione del Corrent, la minoranza chiede più fondi per la Carcarese. Il sindaco: "Nessun favoritismo, contributi equi per tutti"

A Carcare si accende il dibattito politico sul rinnovo della convenzione per la gestione del campo sportivo “Corrent”. Il gruppo di minoranza ha presentato una mozione con la quale chiede che, in vista della scadenza dell’accordo con l’ASD Carcarese prevista per la fine del 2025, il Comune si faccia carico delle utenze di luce, gas e acqua e aumenti il contributo annuo a 15mila euro.

La minoranza ricorda come l’attuale dirigenza della Carcarese abbia avviato il proprio percorso nella stagione 2020-2021, in piena emergenza Covid, fissando un piano di sviluppo quinquennale. "All’epoca – spiegano da "Insieme per Carcare" – la società si trovava in una situazione economica molto difficile: oltre 90mila euro di debiti complessivi, una causa legale in corso e nessun materiale sportivo o patrimonio tecnico. Nonostante ciò, fu scelta la via più etica: cambiare denominazione per segnare discontinuità, ma mantenere la matricola federale e onorare tutti i debiti pregressi".

Sul piano sportivo, la società ha centrato risultati di rilievo: nel 2021-2022 ha vinto la Prima Categoria, tornando in Promozione dopo oltre dieci anni; nel 2022-2023 si è aggiudicata la Coppa Italia regionale; nel 2023-2024 ha chiuso il campionato al terzo posto, sfiorando i play-off; e nella stagione in corso, 2024-2025, ha conquistato la promozione in Eccellenza, categoria che mancava dal 1988-1989. "Un risultato ottenuto – sottolineano i consiglieri di opposizione – con una rosa composta in gran parte da giocatori di Carcare e della Val Bormida".

"Importante anche la crescita del settore giovanile, passato in pochi anni da 27 bambini a circa 200 tesserati, con squadre in tutte le categorie federali e tecnici qualificati UEFA. La società ha inoltre partecipato al progetto Evolution Programme e ha chiesto il riconoscimento come scuola calcio di terzo livello. Ogni anno organizza oltre dieci tornei giovanili, coinvolgendo decine di squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero, con ricadute positive sul tessuto economico e turistico del paese".

"Nel frattempo, la Carcarese ha investito anche nelle strutture del campo “Corrent”, finanziando con risorse proprie lavori di sistemazione e adeguamento: dal rifacimento della facciata degli spogliatoi alla creazione di una sala video e di uffici per il settore giovanile, fino all’acquisto di nuove attrezzature e arredi. Lo sport – concludono i consiglieri di opposizione – rappresenta un presidio sociale fondamentale, capace di educare, unire e promuovere il territorio".

Immediata la replica del sindaco Rodolfo Mirri: "Non possiamo dare 45mila euro alla Carcarese. Abbiamo quindici società sportive sul territorio e dobbiamo garantire contributi equi per tutti, senza favorire nessuno. Quattro anni fa il Comune ha rifatto il manto erboso per circa 300mila euro; sotto la nostra amministrazione, negli ultimi due anni e mezzo, abbiamo cambiato la caldaia e rifatto gli spogliatoi per 50mila euro. Inoltre, è in programma un intervento da altri 60mila euro per la messa in sicurezza della tribuna. Direi che l’amministrazione ha già fatto molto per la Carcarese, più di quanto fosse stato fatto in passato".

"Non posso togliere risorse destinate ad altri settori, dove ci sono persone in difficoltà, per darle a una singola società. La convenzione è stata firmata nel 2020-2021 dalla giunta De Vecchi: perché non hanno dato loro quei soldi? È l’ennesimo boomerang che si ritorce contro la minoranza. Bene il settore giovanile, è un progetto lodevole, ma se si vuole arrivare in Serie A senza risorse, il Comune non può intervenire".