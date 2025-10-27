Meteo, cambio di circolazione ma ancora poche piogge

Oggi ultima giornata di correnti nordoccidentali, poi da domani graduale cambio di circolazione con aria più mite da sudovest in quota, e qualche pioggia da mercoledì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 27 ottobre

Sulle pianure ed in Liguria il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso per velature. Sulle Alpi nordoccidentali molto nuvoloso o coperto con piogge forti e frequenti e neve che salirà di quota a causa di aria più calda in arrivo.

Temperature in pianura oltre la media del periodo. Massime comprese tra 17 e 20 °C. Venti forti o molto forti di Foehn sulle Alpi con raffiche fino 90/100 km/h, moderati suodccidentali su Appenino ligure orientale, deboli varaibili su pianure e coste, anche se al pomeriggio qualche raffica di foehn più intensa non si esclude sulle pedemontane torinesi, biellesi, verbano e cuneese.

Martedì 28 ottobre

Sereno o poco nuvoloso per velature. Temperature massime stazionarie e ancora oltre la media, minime comprese tra 4 e 8 °C su pianure in assenza di vento, fino 10/12 °C sulle coste e nelle aree interessate ancora da vento all'imbocco delle valli alpine e aree pedemontane.

Mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre

Correnti umide sudoccidentali in quota renderanno il cielo grigio e molto nuvoloso con prime piogge sparse su Liguria orientale già da mercoledi, poi passaggio perturbato in serata e notte di giovedì con piogge sparse sulle Alpi e Liguria occidentale, più deboli su pianure piemontesi. Temporaneo miglioramento in giornata da giovedì. Le temperature ritorneranno nella media, anche se l'escursione diurna risulterà molto ridotta con massime tra 13 e 16 °C e minime tra 8 e 12 °C.

Venti in generale assenti o deboli settentrionali su pianure, meridionali da deboli a localmente forti su Liguria orientale, in attenuazione giovedì.

Tendenza weekend dei Santi

Il fine settimana si prospetta con tempo incerto e qualche pioggia per lo più su Liguria orientale. Le temperature saranno in leggero aumento soprattutto in quota.

Previsioni stagionali

Previsione rischio grandine e dati grandinate

