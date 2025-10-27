 / Attualità

Attualità | 27 ottobre 2025, 09:24

Meteo, cambio di circolazione ma ancora poche piogge

Le previsioni firmate Datameteo

Oggi ultima giornata di correnti nordoccidentali, poi da domani graduale cambio di circolazione con aria più mite da sudovest in quota, e qualche pioggia da mercoledì. 

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 27 ottobre

Sulle pianure ed in Liguria il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso per velature. Sulle Alpi nordoccidentali molto nuvoloso o coperto con piogge forti e frequenti e neve che salirà di quota a causa di aria più calda in arrivo.

Temperature in pianura oltre la media del periodo. Massime comprese tra 17 e 20 °C. Venti forti o molto forti di Foehn sulle Alpi con raffiche fino 90/100 km/h, moderati suodccidentali su Appenino ligure orientale, deboli varaibili su pianure e coste, anche se al pomeriggio qualche raffica di foehn più intensa non si esclude sulle pedemontane torinesi, biellesi, verbano e cuneese.

Martedì 28 ottobre

Sereno o poco nuvoloso per velature. Temperature massime stazionarie e ancora oltre la media, minime comprese tra 4 e 8 °C su pianure in assenza di vento, fino 10/12 °C sulle coste e nelle aree interessate ancora da vento all'imbocco delle valli alpine e aree pedemontane.

Mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre

Correnti umide sudoccidentali in quota renderanno il cielo grigio e molto nuvoloso con prime piogge sparse su Liguria orientale già da mercoledi, poi passaggio perturbato in serata e notte di giovedì con piogge sparse sulle Alpi e Liguria occidentale,  più deboli su pianure piemontesi. Temporaneo miglioramento in giornata da giovedì. Le temperature ritorneranno nella media, anche se l'escursione diurna risulterà molto ridotta con massime tra 13 e 16 °C e minime tra 8 e 12 °C. 

Venti in generale assenti o deboli settentrionali su pianure, meridionali da deboli a localmente forti su Liguria orientale, in attenuazione giovedì.

Tendenza weekend dei Santi

Il fine settimana si prospetta con tempo incerto e qualche pioggia per lo più su Liguria orientale. Le temperature saranno in leggero aumento soprattutto in quota.

Previsioni stagionali

Datameteo

