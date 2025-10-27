Dramma ad Andora: donna trovata senza vita in un hotel

Dramma nel primo pomeriggio di oggi all’hotel San Marco di Andora, dove una donna (classe 1976) è stata trovata priva di vita all’interno del bagno della sua camera.
Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Andora e l’automedica, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare: secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento.
I Carabinieri della stazione di Andora, insieme alla Scientifica, hanno effettuato i rilievi di rito. Le prime ipotesi indicano una morte per cause naturali, ma saranno gli accertamenti successivi a chiarire con certezza le circostanze del decesso.