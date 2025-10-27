 / Cronaca

Dramma ad Andora: donna trovata senza vita in un hotel

Le prime ipotesi indicano che la donna sarebbe morta per cause naturali alcune ore prima del ritrovamento

Dramma nel primo pomeriggio di oggi all’hotel San Marco di Andora, dove una donna (classe 1976) è stata trovata priva di vita all’interno del bagno della sua camera.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Andora e l’automedica, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare: secondo i primi rilievi, il decesso risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento.

I Carabinieri della stazione di Andora, insieme alla Scientifica, hanno effettuato i rilievi di rito. Le prime ipotesi indicano una morte per cause naturali, ma saranno gli accertamenti successivi a chiarire con certezza le circostanze del decesso.

