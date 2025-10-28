Varazze, la Sala Ragazzi compie un anno: 3mila ingressi e più di 60 classi coinvolte

Buon compleanno, Sala Ragazzi! È già passato un anno da quel tanto atteso 29 ottobre. C’era fermento, agitazione, ma soprattutto grande emozione: il frutto di tanto lavoro di rete tra amministratori e operatori stava per essere raccolto e condiviso con tutta la comunità varazzina e non solo.

Non è solo una sala della biblioteca: è un luogo di accoglienza e ascolto, uno spazio vivo e brulicante di idee e buone pratiche come la lettura e l’esperienza condivisa. Qui bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insieme ai loro adulti di riferimento – genitori e insegnanti – possono trascorrere del tempo di qualità grazie agli operatori preparati, ma soprattutto grazie ai libri e alle storie.

Il libro, sempre al centro delle attività, diventa il motore che trasforma zucche in carrozze, sogni in realtà e conduce alla conoscenza del mondo, di sé stessi e degli altri. Come direbbe Branduardi: “Apri il libro, gira il foglio / Un bambino che ti guarda / Apri la porta, e là / Poi la strada inizierà.”

Dal punto di vista dei numeri, da gennaio 2025 gli ingressi in Sala Ragazzi sono stati più di 3mila tra bambini e ragazzi da 0 a 12 anni e oltre 600 tra adulti accompagnatori.

Più di 60 classi, dai nidi d’infanzia alla secondaria di primo grado di Varazze, hanno partecipato alle attività di promozione della lettura proposte dalla biblioteca e svolte in Sala Ragazzi.

Le attività realizzate – tra laboratori, incontri targati Nati per Leggere, presentazioni con autori e autrici ed eventi a tema – sono state più di 150. Un traguardo importante per il primo anno di attività.





