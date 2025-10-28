Loano, sgomberati bivacchi abusivi nell’area della stazione: proseguono le attività di sicurezza urbana

Proseguono le attività di Sicurezza Urbana a Loano. A darne notizia è il sindaco Luca Lettieri: "Questa mattina è stato eseguito un intervento programmato nell’area della stazione ferroviaria per lo sgombero di bivacchi abusivi, condotto in sinergia tra Polizia Locale, Polizia Ferroviaria e SAT Servizi".

"L’operazione rientra in un piano di controlli costanti nelle aree sensibili della città, finalizzato al ripristino del decoro e alla tutela della sicurezza di residenti, pendolari e viaggiatori - aggiunge il primo cittadino - Ringrazio gli operatori per il lavoro svolto e i cittadini che segnalano con senso civico: la collaborazione è fondamentale. Continueremo a presidiare il territorio con azioni mirate e coordinate, sempre nel rispetto delle norme, per garantire una città ordinata e sicura".