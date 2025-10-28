Savona, pubblicato il bando per la concessione di contributi a favore dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra

Sono arrivati nel Savonese a fine febbraio 2022 dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, scatenando una guerra che continua ancora oggi e sono stati accolti nei vari comuni della provincia, compresa la città di Savona.

Il Comune ha indetto un bando di concorso per l’assegnazione di contributi "una tantum" a quei cittadini ucraini residenti nel comune di Savona in possesso di permesso di soggiorno temporaneo rilasciato dopo il 24 febbraio 2022. Al Comune di Savona, in base ai dati inviati al Ministero dell'Interno sui cittadini ucraini in città in seguito alla guerra, erano stati assegnati 202mila euro.

Possono beneficiare dei contributi i cittadini di nazionalità ucraina che abbiano richiesto il permesso di protezione temporanea a partire dal 24 febbraio 2022 e gli ucraini residenti o domiciliati al momento della presentazione dell'istanza presso il Comune di Savona a causa dell'emergenza umanitaria.

Il Comune di Savona verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione della lista degli aventi diritto. Se l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi risultasse inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutte le istanze, l'importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente in percentuale tra tutti gli aventi diritto.

L'Associazione "Pokrova" O.D.V., impegnata nell'aiuto umanitario all'Ucraina anche sul territorio del comune di Savona, si è dichiarata disponibile a collaborare con il Comune per la pubblicizzazione dell'iniziativa di concessione di contributi economici a favore di cittadini ucraini e la veicolazione delle informazioni nonché l'aiuto e il supporto nella compilazione delle istanze.

Il bando di concessione per "contributi a favore di cittadini ucraini in fuga dalla guerra" ha quindi un importo massimo di 141.929,50 euro ed è stato riconosciuto un contributo economico all'Associazione "Pokrova" di 4mila euro per il sostegno delle attività di promozione di carattere educativo, culturale, assistenziale ai cittadini ucraini.