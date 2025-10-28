Scuola, ad Andora arriva l'indirizzo Turismo: nuova sede distaccata del Giancardi-Galilei-Aicardi

Ad Andora arriva l'indirizzo "Turismo". Il Consiglio regionale ha approvato questa mattina, 28 ottobre, la delibera che istituisce una sede distaccata del Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio per il settore economico, che sarà operativa dall'anno scolastico 2026-2027.

La decisione, già passata dai Consigli provinciali di Savona e Imperia, risponde alla vocazione turistica del territorio del Levante Savonese e punta alla formazione di personale specializzato. L'indirizzo turistico viene ritenuto strategico per lo sviluppo economico dell'area, offrendo agli studenti competenze professionali direttamente spendibili nel tessuto produttivo locale.

La stessa delibera ha approvato anche l'attivazione del corso serale di istruzione professionale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" presso l'Istituto E. Fermi - M. Polo - E. Montale di Ventimiglia, un percorso formativo in orario serale rivolto a studenti interessati al settore socio-sanitario, con sbocchi lavorativi e possibilità di accesso a percorsi universitari come Infermieristica, Fisioterapia, Servizio Sociale, Psicologia, Logopedia, Medicina e Scienze Motorie.