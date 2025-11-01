Raddoppio ferroviario, “Impegno X Finale” chiede lumi all'Amministrazione: “Quali sono la posizione e le richieste?”

Trasparenza e partecipazione nella gestione del progetto di raddoppio ferroviario. Questa la richiesta del gruppo “Impegno X Finale” all'Amministrazione Berlangieri, proponendo di coinvolgere l’intero Consiglio Comunale, la Commissione che sta discutendo del Progetto Piaggio, la Minoranza e l’intera cittadinanza.

«Cosa sta succedendo relativamente al raddoppio ferroviario? – si chiedono i consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro – Amministrazioni vicino a noi stanno deliberando in seno ai loro Consigli Comunali osservazioni e richieste di opere compensative per disagi e disservizi che certamente avremo in fase di cantiere. E Finale Ligure?».

Il gruppo evidenzia come le richieste già avanzate, in particolare quelle relative al nuovo ponte ferroviario e allo spostamento della stazione in area Piaggio, siano «interventi necessari e utili anche a Ferrovie», e non possano quindi essere considerate solo istanze locali. «Oltre ad ottenere queste due fondamentali opere – aggiungono – occorre osare di più».

Tra le preoccupazioni espresse vi sono gli espropri in corso: «Alcuni concittadini ci stanno chiamando preoccupati per aver letto i loro nomi sugli elenchi degli espropri. Espropri finalizzati a cosa? Che interventi ha in testa la Ferrovia? Perché non ne siamo a conoscenza?».

I consiglieri annunciano che presenteranno un ordine del giorno in Consiglio Comunale per diventare «parte attiva in questa fase decisiva», chiedendo anche la convocazione della Commissione. «Le osservazioni che altri territori stanno portando avanti insieme – sottolineano – l’Amministrazione finalese non le ha condivise. Le ha fatte? Quali sono? Sono sufficienti?».

Il gruppo conclude con un giudizio netto sul metodo seguito: «Un metodo che ha molti lati oscuri, nessuna condivisione né partecipazione».