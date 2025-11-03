La tradizione britannica dei biscotti decorati arriva a Loano

Un nuovo laboratorio artigianale porta a Loano una tendenza consolidata nel Regno Unito: quella dei biscotti decorati come prodotto di pasticceria specializzata. Biscuitelier, questo il nome del laboratorio inaugurato presso la Latteria 2.0 Loano, introduce nel territorio ligure un modello produttivo già diffuso nelle "biscuit boutique" britanniche, dove i biscotti decorati rappresentano un segmento specifico dell'offerta dolciaria.

Nel Regno Unito, le biscuit boutique hanno sviluppato negli ultimi anni tecniche raffinate di decorazione con pasta di zucchero e ghiaccia reale, trasformando i biscotti in prodotti personalizzabili per eventi e ricorrenze. Questo approccio viene ora applicato nel contesto locale ligure attraverso il progetto Biscuitelier.

Il laboratorio adotta le metodologie tipiche di produzione, adattandole a tematiche e soggetti legati al territorio e alla committenza locale. Oltre al servizio di brunch e tè pomeridiano, la struttura organizza laboratori di decorazione con pasta di zucchero e ghiaccia reale, rivolti a diverse fasce d'età.

Secondo Bettina Bolla, fondatrice di entrambe le attività, l'obiettivo è stato importare in Liguria un modello produttivo consolidato nel Regno Unito, caratterizzato dall'attenzione alla personalizzazione e alla cura estetica del prodotto finito.