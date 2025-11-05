La Resistenza raccontata dai suoi testimoni: a Vado Ligure il docufilm di Gabriele Canu

Sabato 8 novembre, alle ore 16.30, presso la Casa della Memoria in piazza Corradini 8/2 a Vado Ligure, verrà proiettato il docufilm “Le parole della Resistenza”, realizzato dal videomaker Gabriele Canu.

"L’opera rappresenta il completamento di un progetto iniziato nel giugno 2023 con “Testimoni della Resistenza”, fortemente voluto dalla nostra Sezione e realizzato per raccogliere le testimonianze di coloro che, durante la Resistenza, erano bambini o adolescenti. Le numerose interviste hanno restituito risultati sorprendenti: la nitidezza dei ricordi, la forza delle emozioni e la ricchezza delle informazioni raccolte ci hanno spinto alla consapevolezza della necessità di dare forma compiuta a quel materiale in un docufilm", spiega la presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure, Piera Murru.

"Attraverso volti, ricordi ed emozioni di questi novantenni che vissero la loro infanzia durante la guerra, il film intende arrivare al cuore delle persone e trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di vivere in un mondo di pace e di democrazia. Il docufilm, della durata di circa 50 minuti, è stato realizzato da Gabriele Canu, che ha curato le riprese delle interviste, la rielaborazione e il montaggio, collegando i racconti con un filo logico e narrativo che restituisce non solo l’esperienza della guerra e della perdita dell’umanità, ma anche la vita quotidiana sul territorio vadese prima, durante e dopo quel periodo".

"Dalle testimonianze emergono emozioni autentiche, il senso di comunità, l’aiuto reciproco, ma anche i piccoli momenti di serenità che, nonostante tutto, accompagnarono la popolazione vadese in uno dei periodi più difficili della sua storia. Un racconto corale, nel segno della Resistenza. Riteniamo essenziale continuare a trasmettere la Memoria della Resistenza e dei suoi ideali. Con questo documentario aggiungiamo un nuovo tassello al grande Libro della Memoria. Un sentito ringraziamento ai protagonisti, che con coraggio, dolore ed emozione hanno reso possibile questa realizzazione.

"A Gabriele Canu, appassionato di montagna e di fotografia, vincitore di numerosi premi nei più prestigiosi festival internazionali di cinema di montagna, rinnoviamo la nostra stima per l’impegno e la professionalità dimostrati", conclude la presidente Murru.