Savona, il 7 novembre inizia la "Scuola della Parola" con il Vescovo

Il 7 novembre alle ore 21 nella Chiesa San Giuseppe, in piazza Martiri della Libertà, inizierà il cammino di preghiera e formazione spirituale della "Scuola della Parola", guidato dal vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino.

Il tema generale scelto per quest'anno pastorale da monsignor Marino è "Come agnelli". I successivi incontri si terrano nei venerdì 5 dicembre, 9 gennaio 2026, 6 febbraio, 6 marzo, 10 aprile e 8 maggio sempre nella parrocchiale dell'Oltreletimbro. La conclusione avrà luogo invece sabato 23 maggio alle 21 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta con la Veglia di Pentecoste.

Chi fosse impossibilitato a frequentare in presenza potrà seguire le registrazioni video degli incontri nell'apposita sezione della pagina "Testi" sul sito web diocesano, all'indirizzo chiesasavona.it/testi, nella playlist dedicata sul canale diocesano YouTube, all'indirizzo youtube.com/playlist?list=PLSFAlyXIE4pdIvAsYtVyyet0TKxKcmUD2, o sulla pagina Facebook "Il Letimbro" all'indirizzo facebook.com/IlLetimbro.