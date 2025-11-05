Savona non dimentica: l'8 e il 9 novembre inaugura il "Museo Diffuso della Memoria"

La città di Savona si prepara a rendere omaggio alla sua storia recente inaugurando, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 novembre, il Museo Diffuso della Memoria di Savona (MDMS). L'iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea - APS gargagnànfilm, il Liceo Scientifico “O. Grassi” e numerosi altri enti e partner, intende raccontare e non disperdere la memoria della drammatica "stagione delle bombe" che colpì il capoluogo ligure esattamente cinquant'anni fa.

Tra il 1974 e il 1975, Savona fu teatro di dodici attentati dinamitardi, rivendicati dall’organizzazione neofascista Ordine Nero. Questi atti terroristici causarono un bilancio tragico: due vittime e circa venti feriti. Eppure, a quell'orrore, la città rispose con una straordinaria mobilitazione popolare. Diecimila volontarie e volontari scesero in campo per la difesa dei luoghi di lavoro e dei quartieri, dando una forte e netta risposta civile e democratica alla violenza eversiva.

Il Museo Diffuso della Memoria si configura come un percorso cittadino, articolato in dieci tappe nei luoghi simbolo degli eventi. Attraverso fotografie, video, documenti e contenuti multimediali, i visitatori potranno esplorare i principali luoghi della memoria, che spaziano dai siti delle esplosioni alle grandi manifestazioni di massa che segnarono la reazione popolare. Tutti i contenuti multimediali sono consultabili anche online, visitando il sito ufficiale del progetto.

“Con il Museo Diffuso della Memoria la nostra città rinnova, in occasione del 50° anniversario, un impegno civile e culturale profondo: quello di non dimenticare. È un progetto che unisce scuole, istituzioni e associazioni in un percorso condiviso di conoscenza e partecipazione, che parla ai giovani e ricorda a tutti un periodo storico in cui Savona ha dato prova dei valori democratici e civili che si fondano sulla Costituzione e si richiamano alla Resistenza, dando ulteriore riconoscimento alla Medaglia d'oro al valor militare” dichiara l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro.

“La programmazione di questa ricorrenza aveva già visto nel 2024 l'impegno della Fondazione ISREC– sottolinea il suo presidente, Mauro Righello – che aveva attivato la programmazione per il biennio dedicato proprio all'anniversario di quei tragici fatti incardinati nel pieno della strategia della tensione e che videro una grande risposta democratica, popolare e trasversale”.

Il progetto è realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da MIC e MIM e vede la collaborazione di studenti, storici e professionisti per creare un percorso storico e multimediale per conoscere e non dimenticare.

Il progetto del Museo è stato fortemente voluto dal Comune di Savona, dal Liceo Scientifico O. Grassi di Savona, e ha visto il patrocinio ed il co-finanziamento di: MIM – Ministero Istruzione e Merito, MIC – Ministero della Cultura, Fondazione ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea, CED - Centro educazione al digitale, ANPI, FIVL, ANED, CGIL, CISL, UIL, Auser, ACLI, ARCI, Fondazione Cento Fiori, con il supporto di: DISFOR - Università di Genova, Archivio di Stato, Biblioteca Civica di Savona, AAMOD - Archivio Audiovisivo del movimento operaio e democratico con la collaborazione di Mauro Cerulli, Giorgio Preteni. La progettazione e la realizzazione è stata affidata a APS gargagnànfilm. La posa dei totem è stata curata dalla Scuola Edile di Savona.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 novembre – Sala Rossa del Comune di Savona, ore 10.00

Saluti istituzionali del Sindaco di Savona, Marco Russo

Saluti del Presidente ISREC, Mauro Righello

Presentazione del progetto a cura del Responsabile Scientifico MDMS, prof. Angelo Maneschi

Presentazione dei contenuti multimediali a cura del Curatore del progetto MDMS, Diego Scarponi (gargagnànfilm / Università di Genova)

Sabato 8 novembre – Piazza Giulio II, ore 12.00

Inaugurazione del totem di riepilogo del Museo Diffuso della Memoria

con l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro

Domenica 9 novembre – Sala Caduti di Nassiriya, Palazzo della Provincia, ore 10.00

Saluti istituzionali del Sindaco di Savona, Marco Russo

Saluti del Presidente ISREC, Mauro Righello

Presentazione del libro dell'ex magistrato Maurizio Picozzi “Dodici bombe contro la Resistenza” (ed. Fondazione ISREC) con l'intervento dell'onorevole Federico Fornaro. La presentazione del libro avviene nell'ambito di un convegno organizzato proprio nel giorno (9 novembre) in cui, giusto accanto al Palazzo della Provincia, scoppiò uno degli ordigni. Picozzi, che è stato Procuratore della Repubblica di Savona, mette in luce nuovi elementi storici sull'inquietante vicenda delle bombe e le connessioni politiche alla base degli attentati.



