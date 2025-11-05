 / Eventi

Eventi | 05 novembre 2025, 07:45

Tra montagne e meraviglie: la fauna della Val Maira raccontata da Marco Bertelli

Il 7 novembre la sezione di Savona del Club Alpino Italiano organizza una serata nella propria sede sociale

Venerdì 7 novembre la sezione di Savona del Club Alpino Italiano propone una serata dedicata alla fauna dell'alta Val Maira. 

Marco Bertelli, appassionato osservatore della natura, accompagnerà con le sue spettacolari fotografie e i suoi racconti alla scoperta di molte specie che popolano le valli alpine, dalle più comuni alle più rare ed elusive. 

La sua disponibilità al monitoraggio dei gipeti gli ha fruttato informazioni e immagini preziose di questi affascinanti avvoltoi, che si stanno nuovamente riproducendo sulle nostre montagne. 

Inizio alle ore 21 presso la sede sociale in via alla Rocca di Legino.

Redazione

