Loano: a Palazzo Doria un incontro dedicato ad Angiola Minella, una delle "Madri Costituenti"

Proseguono le iniziative della sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano per celebrare l'ottantesimo anniversario della Liberazione.

Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 17 novembre alle 16.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano. Il professor Giuseppe Milazzo presenterà la sua biografia su Angiola Minella, una delle 21 “Madri Costituenti” elette nel 1946 nell'Assemblea Costituente. Il volume è pubblicato a cura della Fondazione Cento Fiori.

Interverranno: Gian Carlo Berruti, presidente della Fondazione Cento Fiori; Giuseppe Raimondo, presidente della sezione Anpi di Borgio Verezzi; Simone Falco, presidente di Aned Savona; Giovanni Rovelli, presidente di Anpi Loano.

La conferenza, che gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata promossa in collaborazione con la sezione di Savona e Imperia dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti e di Fidapa Loano-Riviera delle Palme.