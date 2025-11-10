Open Day al Tiro a Segno di Savona: porte aperte domenica 30 novembre

Domenica 30 novembre 2025 il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Savona apre nuovamente le porte al pubblico per una giornata all'insegna dello sport, della sicurezza e della scoperta di una disciplina che unisce controllo mentale e precisione fisica.

L'evento "Campione di tiro per un giorno" si svolgerà dalle ore 9.00 alle 17.30 presso il poligono di via Campo di Tiro 9 alla Fontanassa, offrendo a tutti i cittadini - dai 10 ai 99 anni - la possibilità di cimentarsi gratuitamente nelle varie specialità del tiro a segno.

Sotto la supervisione degli istruttori qualificati della società, fondata nel 1884 e tra le più antiche di Savona, i partecipanti potranno provare in tutta sicurezza le diverse discipline negli stand del poligono. Ogni partecipante riceverà inoltre un gadget ricordo della giornata.

L'iniziativa si rivolge a un pubblico trasversale: dalle famiglie con bambini ai giovani curiosi di scoprire uno sport che richiede disciplina e autocontrollo, fino agli adulti che vogliono mettersi alla prova in una disciplina olimpica.

L'open day 2024 aveva registrato numeri record con 260-270 partecipanti, ben oltre le aspettative e il triplo rispetto alle edizioni precedenti

Crescente l'interesse verso il tiro a segno negli anni recenti (pistola e carabina), un successo attribuito anche alla "febbre olimpica" scatenata dalle medaglie italiane conquistate ai Giochi di Parigi: l'argento di Federico Nilo Maldini e il bronzo di Paolo Monna nella pistola ad aria compressa 10 metri, oltre al bronzo paralimpico di Davide Franceschetti.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Savona, del CONI, dell'UNASCI (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie Italiane) e di altre importanti istituzioni sportive, a conferma del valore educativo e sociale della disciplina.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.savonatsn.net o contattare il numero 019 80 94 34.

Un'occasione unica per scoprire uno sport affascinante, dove la vera sfida è contro se stessi, in un ambiente sicuro e sotto la guida di professionisti esperti.