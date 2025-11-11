Il geometra Graziano Floccia lascia il Comune di Albenga e approda in Regione

Graziano Floccia, funzionario di lungo corso del Comune di Albenga, lascia l’ente ingauno per intraprendere un nuovo percorso professionale in Regione. Nel corso della sua carriera in Comune, Floccia ha ricoperto ruoli di responsabilità, seguendo in particolare la Protezione civile, i Lavori pubblici e la gestione delle manutenzioni.

“A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -desidero rivolgere i più sinceri complimenti al geometra Graziano Floccia per il nuovo incarico in Regione.

La sua crescita professionale rappresenta un motivo d’orgoglio per tutto il Comune di Albenga e dimostra come i nostri funzionari abbiano la possibilità di formarsi, crescere e diventare punti di riferimento anche per gli enti sovracomunali.

Lo ringraziamo per la costante collaborazione e l’impegno dimostrati in questi anni e gli auguriamo il meglio per il suo futuro lavorativo.

Siamo certi - conclude il primo cittadino - che anche nel nuovo ruolo, continuerà a essere un prezioso punto di riferimento per la nostra città”.