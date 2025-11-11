Savona, il Gruppo Ormeggiatori inaugura la nuova sede nella palazzina BIC (FOTO)

Il Gruppo Ormeggiatori Savona ha la sua nuova sede nell’edificio del BIC Palazzina Ex-Omsav.

È stata inaugurata questa sera alla presenza di Paolo Podestà, Presidente Nazionale ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori dei Porti Italiani), del Presidente della Cooperativa Ormeggiatori di Savona-Vado e Imperia, Marco Balestrino, il Sindaco Marco Russo e i rappresentanti dei Servizi Tecnico Nautici e del cluster Marittimo-Portuale.

Gli ormeggiatori savonesi lasciano quindi la storica sede di Arenile Santa Lucia.

Nato nel 1967 dalla fusione degli ormeggiatori di Savona con gli ormeggiatori della vicina Vado Ligure, il Gruppo, oggi Cooperativa, ha alle spalle una lunga storia, una importante formazione e competenza tecnico-nautica fondamentale per garantire la sicurezza di persone, navi, merci e infrastrutture nei porti di Savona-Vado e Imperia.

Svolge un servizio codificato nel nostro ordinamento come servizio di interesse generale, atto a garantire la sicurezza della navigazione in ambito portuale e dell’approdo.

Il servizio si sostanzia nell’ormeggio, nel disormeggio, nella movimentazione e assistenza in banchina e rada, oltre al monitoraggio delle navi ormeggiate. È prestato alle medesime condizioni a chiunque lo richieda per 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno.

Coerentemente alla disciplina unionale in materia di servizi portuali, la Società Cooperativa di ormeggio si configura come un vero e proprio operatore interno alla Pubblica Amministrazione, assoggettato al potere di vigilanza e controllo dell’Autorità Marittima, svolgendo la sua attività in sinergia con gli altri Servizi Tecnico Nautici di pilotaggio e rimorchio.

Con lo scopo di garantire prestazioni rispondenti agli standard fissati dall’Autorità Marittima, particolare attenzione è riservata all’aggiornamento professionale, attraverso un programma di formazione continua, e oggi reso obbligatorio da una specifica disposizione contenuta nel Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione.

Specifico interesse è anche rivolto all’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di potere costantemente migliorare l’efficienza del servizio a vantaggio dell’intera comunità portuale.

In termini numerici, gli ormeggiatori che operano come soci lavoratori nella Società Cooperativa sono 20, sono dotati di 9 mezzi nauticie di 5 terrestri e nel 2024 hanno realizzato 4.341 servizi a favore di ogni tipologia di nave che ha toccato i porti di Savona, Vado e Imperia.

“Operiamo sotto il coordinamento dell’Autorità Marittima e in un rapporto di grande collaborazione con i Servizi Tecnico Nautici, al servizio della sicurezza e dell’efficienza portuale -ha dichiarato Marco Balestrino, Presidente del Gruppo Ormeggiatori Savona - orgogliosi di poter contribuire, all’interno di una grande squadra, allo sviluppo dei nostri porti, motori dell’economia ligure e nazionale”.

L'Associazione nazionale ormeggiatori di porto svolgerà poi nel 2026 il convegno nazionale a Savona.