Un'albissolese ai Mondiali a Bangkok: la 19enne Victoria Pastorino è pronta a scendere sul tatami

Un'albissolese ai Mondiali di Bangkok in Thailandia.

Victoria Pastorino, 19 anni, campionessa di jujitsu, e atleta in forza all'Athletic Club Cairo, domani, mercoledì 12 novembre scenderà sul tatami per partecipare ai campionati mondiali con la Nazionale Italiana.

L’atleta under 21 potrà così coronare una stagione da sogno: quest’anno infatti sono arrivate molteplici soddisfazioni, risultati che le hanno permesso di staccare il pass per la competizione internazionale più prestigiosa.

Ad ottobre, per esempio, Pastorino si è classificata 5ª agli Europei che si sono tenuti a Beveren in Belgio, mentre in estate è arrivato un secondo posto ai Mediterranean Open 2025, competizione che ha visto la partecipazione di oltre 850 atleti provenienti da oltre 20 nazioni da tutto il mondo.

In conclusione, a fine marzo l’atleta in forza all’Atletic Cairo si è classificata terza su Campionati Italiani U21-Adults che si sono svolti a Napoli (categoria -57kg)

"Per me sarà un’emozione e uno stimolo potermi confrontare con gli atleti più forti del Mondo - ha detto Victoria Pastorino - Se ho scelto di iniziare jujitsu, sport che pratico da quando avevo 5 anni, lo devo a mio padre e alla sua passione. Sarà lui ad accompagnarmi in Thailandia. Personalmente non vedo l’ora”.

“Se dovessi dare un consiglio ai genitori basandomi sulla mia esperienza, mi permetterei di suggerirgli di lasciare il più possibile i propri figli liberi di scegliere senza essere invadenti. Cosa conta di più per arrivare a determinati livelli? La testa e l’allenamento” conclude l’albissolese.

Lo scorso 29 ottobre l’assessore alle politiche scolastiche Silvia Tremolati e Annamaria Pomarici, consigliera comunale delegata allo sport, l'hanno incontrata per farle un in bocca al lupo speciale.