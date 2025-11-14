Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027, Sanremo ha la meglio su Savona e ospiterà l'evento

Ha tenuto la città di Savona con il fiato sospeso l'attesa del verdetto sulla località che ospiterà il Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027.

Questa mattina, 14 novembre, a Roma, presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ANMI – Associazione Nazionale Marinai d’Italia per scegliere la sede del Raduno Nazionale dei Marinai d’Italia del 2027.

Dopo la prima votazione svolta lo scorso mese di giugno, nessuna delle sei località candidate aveva raggiunto la maggioranza richiesta e sono quindi andate al ballottaggio le prime due classificate, ovvero Savona e Sanremo. Quest'ultima ha ottenuto 13 voti, Savona 8 e quindi il raduno ANMI 2027 si svolgerà a Sanremo.

Un peccato per la città di Savona, con una storia marittima importante: da Leon Pancaldo alle Medaglie d’Oro al Valor Militare Giuseppe Aonzo e Giuseppe Brignole.

La candidatura della città della Torretta aveva ottenuto il sostegno delle Amministrazioni comunale, provinciale e regionale, nonché degli enti economici del territorio: Fondazione De Mari, Unione Industriale, Camera di Commercio, Cluster Marittimo e delle associazioni marittime.