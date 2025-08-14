Sorpreso a rubare in una villa, tentando la fuga rimane infilzato nell’inferriata: arrestato un 29enne torinese

Si è concluso in modo rocambolesco con l’arresto del giovane protagonista, un tentato furto avvenuto nella scorsa notte (13 agosto, ndr) a Loano.

Un 29enne residente nel Torinese è stato bloccato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Albenga, in collaborazione con la Polizia Locale di Loano, durante un’operazione di controllo del territorio intensificata in occasione delle festività di Ferragosto.

L’allarme è scattato quando una cittadina ha segnalato alla Centrale Operativa dell'Arma la presenza di luci di torcia nel giardino di una villa il cui proprietario era assente.

Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre usciva dall’abitazione e tentava la fuga. Nel disperato tentativo di scavalcare la recinzione, il ladro è rimasto infilzato nell’inferriata perimetrale, mettendo così fine alla sua corsa.

Soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stato medicato e successivamente arrestato per tentato furto in concorso.

Dopo una notte nelle camere di sicurezza dell’Arma, il giovane è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione in provincia di Torino.