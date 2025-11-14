Vaccarezza: "Solidarietà e vicinanza alla senatrice Segre per gli attacchi ricevuti da Francesca Albanese"

"Il Consiglio Regionale ha nell'ultima seduta approvato all’unanimità la mia mozione che rinnova i sentimenti di stima, vicinanza e sostegno nei confronti della Senatrice a vita Liliana Segre dopo gli attacchi ricevuti nelle scorse settimane da Francesca Albanese".

Cosi afferma il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza, che aggiunge: "Le frasi pronunciate dalla dott.ssa Albanese sono state molto gravi sotto tutti i punti di vista. Non soltanto nel parallelismo con il tumore e nella banalizzazione della pietra di inciampo, ma anche e soprattutto nella delegittimazione dei sopravvissuti alla Shoah come voci qualificate per parlare di antisemitismo".

"Uno dei più grandi privilegi che ho avuto nella mia vita è stato quello di visitare i campi di concentramento di Gusen, di Ebensee, di Dachau, di Mauthausen, con un ex deportato proprio in quei campi, un mio concittadino loanese. Ecco, quell’esperienza in quei luoghi con lui mi ha fatto capire esattamente, più di qualsiasi film, libro, racconto, che cosa è accaduto in quegli anni. I sopravvissuti sono un privilegio, una ricchezza. Nessuno si può permettere di minarne la credibilità".

"Sono molto soddisfatto per il voto unanime del Consiglio regionale e del parere favorevole della giunta. Ringrazio tutti i colleghi, di maggioranza e opposizione, che hanno detto sì alla mia mozione - conclude Vaccarezza - Colgo l’occasione per dare il benvenuto tra le fila di Forza Italia ad Alberto Belli Paci, figlio di Liliana Segre, che nei giorni scorsi ha aderito al nostro partito".