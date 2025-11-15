Albenga, controlli a tappeto nelle palazzine abbandonate di via Carloforte: due accessi abusivi scoperti

Intervento delle forze dell’ordine nelle palazzine abbandonate di via Carloforte ad Albenga.

Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di Alassio, su disposizione della Prefettura di Savona, hanno effettuato un controllo mirato negli edifici da tempo al centro delle segnalazioni per degrado e occupazioni abusive.

Durante il blitz, sono stati individuati due varchi d’accesso creati abusivamente, ma all’interno delle strutture non è stata trovata alcuna persona. L’operazione rientra nel piano periodico di monitoraggio del territorio definito nei recenti tavoli di sicurezza.

Alle verifiche hanno partecipato, oltre agli agenti della Polizia di Stato di Alassio, il Reparto Prevenzione Crimini di Genova, il Nucleo Cinofili con due cani antidroga e una pattuglia della Polizia Locale di Albenga, equipaggiata con taser.

Completata l’ispezione degli stabili e delle aree circostanti, i controlli sono proseguiti per nelle zone più sensibili della città, tra cui viale Pontelungo, piazza del Popolo e alcuni locali, con accertamenti estesi anche agli avventori.

"C’è una forte collaborazione tra tutte le forze dell’ordine , in questo caso particolare con la Polizia di Stato - è il commento dell’assessore alla Polizia Locale di Albenga Mauro Vannucci -. Le attività di vigilanza e la prevenzione restano una priorità assoluta per garantire serenità e tutela ai cittadini".