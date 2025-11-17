Vado non dimentica il suo storico sindaco Roberto Peluffo: una messa in suo ricordo

Vado Ligure ricorda il suo storico sindaco Roberto Peluffo.

Questo pomeriggio alle 18.00 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista verrà celebrata una messa in suo ricordo a 17 anni dalla scomparsa, il 17 novembre del 2008 a soli 54 anni.

Peluffo fu primo cittadino vadese per 14 anni dal 1990 al 2004 e assessore provinciale all'industria e all'urbanistica nella giunta Bertolotto.

Storico esponente del Pci e in seguito dei Ds dopo il diploma aveva lavorato alla Sirma, alla Sanac e alla Confederazione italiana agricoltori.

Era approdato in consiglio comunale nel 1975 e nel 1980 era diventato assessore a commercio, polizia municipale e bilancio. Per poi essere eletto Sindaco per 14 anni.

Particolarmente amato dai suoi cittadini, fece tanto, molto, per il Comune. Ha infatti gestito il passaggio della centrale termoelettrica da Enel alla Genco Interpower e infine alla Tirreno Power.

La moglie Marina insieme ai parenti e agli amici lo ricordano con profondo rimpianto.