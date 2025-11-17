Savona, lutto per la scomparsa di Panayiotis Hadjiandrea

Savona in lutto per la scomparsa di Panayiotis Hadjiandrea all'età di 67 anni.

Conosciuto da tutti come "Pana", manager d'azienda, a Savona era amministratore di "Just in case" dall'aprile del 2021 e ceo di Nameless Capital Srl, azienda che si occupa di investimenti in startup e PMI, consulenza per lo sviluppo strategico e ristrutturazioni aziendali.

In precedenza oltre ad altre esperienze a Milano e Torino è stato dirigente per tre anni di D&D Impianti del Gruppo Demont a Millesimo.

Lascia la moglie Luisella, le figlie Giulia e Anna, il fratello Akis e le sorelle Emilia, Joanna, Maria, Despo, la cognata Nina e tutti i parenti.

Il rosario sarà recitato lunedì 17 novembre alle 18.30 nella camera ardente dell'hospice S. Maria Rossello di Savona.

Il funerale verrà celebrato martedì 18 novembre alle 16.00 nella parrocchia di San Giovanni Battista in San Domenico in via Mistrangelo.