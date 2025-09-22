Colpisce con cinque coltellate un uomo, 19enne resta in carcere: ad aprile aveva tentato di colpire tre persone

Resta in carcere il 19enne albanese Serxhinjo Gjoka arrestato lo scorso 14 settembre per aver colpito con cinque coltellate un uomo nella frazione del Pero a Varazze.

Per il giovane il Pubblico Ministero Chiara Venturi ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, tentata rapina e furto in abitazione e ha chiesto una perizia sul tipo di lesioni.

Gjoka infatti nella prima mattina avrebbe tentato di compiere un furto in una casa nella frazione per poi portare via un coltello di una lunghezza di 21 cm.

Lo stesso poi si era riversato in strada e aveva iniziato a cercare di bloccare le auto in transito. Solo una però si era fermata e Gjoka, in stato di alterazione, aveva iniziato a sferrare le coltellate al conducente che aveva cercato di difendersi come poteva. In seguito l'aggressore poi si era dileguato buttandosi nel torrente Teiro.

Nel frattempo erano stati chiamati i carabinieri che dopo aver individuato il 19enne, lo avevano bloccato e tratto in arresto.

Il conducente dell'auto era stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo non in pericolo di vita.

Lo stesso aggressore aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Gjoka nell'aprile di quest'anno sempre a Varazze aveva tentato di colpire con un coltello minacciandoli di morte tre persone, due donne e un uomo.

Immediato era stato l'intervento della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savona che a loro volta erano stati aggrediti sia nelle fasi di accertamento dei fatti che durante la perquisizione domiciliare cercando di colpirli e spingendoli più volte.

Il giovane era stato deferito in stato di libertà. Cinque mesi dopo ha compiuto il tentato omicidio.