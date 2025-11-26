Savona, laboratori tematici di Sea-S su riciclo e riuso nelle scuole elementari e medie

Sea-S ha avviato il nuovo calendario di attività formative rivolte alle scuole primarie e secondarie del Comune di Savona per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa rinnova e amplia un progetto già avviato lo scorso anno, confermando l’impegno dell’azienda verso la promozione di una cultura ambientale consapevole e attenta ai principi dell’economia circolare.

Il programma nasce con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi della sostenibilità, della riduzione dei rifiuti e del corretto smaltimento dei materiali, offrendo occasioni di apprendimento che uniscono teoria, sperimentazione e gioco educativo. Tra le novità il modulo “Pensare circolare”, un percorso dedicato alla scoperta delle logiche che guidano la transizione ecologica e che invitano le giovani generazioni a immaginare e costruire modelli di produzione e consumo più responsabili.

Accanto al nuovo modulo, ci sarà una serie di laboratori tematici pensati per far conoscere in modo semplice e coinvolgente le caratteristiche e il ciclo di vita dei diversi materiali: Un mondo di carta – Dal riciclo alla nuova vita di un foglio; Fantastica Plastica – Tra uso consapevole e riuso creativo; La magia del vetro – Un materiale riciclabile all’infinito; Per fare un fiore (organico) – Il valore dei rifiuti biodegradabili; nonsoloplastica (bioplastiche) – Alla scoperta di materiali alternativi e compostabili; La spesa sostenibile – Scelte quotidiane che fanno la differenza; Nel sacco del secco – Cosa resta da smaltire e perché.