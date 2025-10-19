Piogge diffuse e mari mossi: la Liguria accoglie l’autunno

Dopo un lungo periodo di alta pressione che ha garantito tempo stabile e soleggiato sulla Liguria nella prima metà di ottobre, a partire da domani è previsto un cambio di scenario con l’arrivo della prima perturbazione atlantica, che segnerà l’inizio di una fase più tipicamente autunnale.

"Dalle prime ore della notte sono attese piogge diffuse su tutta la regione, in intensificazione nel corso della giornata e con il massimo delle precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Le zone maggiormente interessate saranno l’estremo Ponente (Zona A) e il Centro e Levante (Zone B e C). In seguito alle piogge potranno verificarsi innalzamenti dei livelli idrici nei corsi d’acqua, in particolare nei bacini medi del Centro e nei bacini medi e grandi del Levante. Al momento non si prevedono situazioni di particolare criticità, ma si invita a seguire gli aggiornamenti ufficiali che verranno diffusi nella mattinata di domani", spiegano da Arpal.

"Le temperature rimarranno in linea con le medie stagionali, con diminuzione dei valori massimi e aumento dei minimi, determinando una scarsa escursione termica giornaliera. Dalla serata di domani sono previsti venti settentrionali fino a localmente forti (40-50 km/h) su Centro-Ponente e venti meridionali localmente forti sul Levante. Il mare sarà molto mosso, localmente agitato da Ponente a Levante".

"Per tutta la prossima settimana si prevede una tendenza all’instabilità, con pause nelle precipitazioni ma in un contesto generalmente nuvoloso e perturbato, tipico dell’autunno", concludono da Arpal.