Savona, pulita la spiaggia dello Scaletto: raccolti 16 sacchi di rifiuti, 120mila pezzi di plastica e oltre 5mila mozziconi

Questa mattina, domenica 19 ottobre si è ripetuto il rito della pulizia della grande spiaggia libera dello Scaletto dei Pescatori alle Fornaci che è stata oggetto di un’invasione.
Un piccolo esercito di paladini del mare armato di retini e pinze di raccolta, ha combattuto contro i rifiuti abbandonati dai frequentatori dell'arenile oppure, in quantità minore, spiaggiati dal mare. Una cinquantina di partecipanti, soci, amici e volontari delle sempre più numerose associazioni promotrici. Alle storiche Assonautica e Amici dello Scaletto Furnaxi, si sono infatti a+iancate Ambiente Mare Italia, Legambiente, PlasticFree e WWF.
Vi erano diversi bambini accompagnati dai genitori che hanno contribuito con grande precisione a raccogliere e diEerenziare.
Un gruppo eterogeneo che ha svolto un lavoro eccezionale. Sono stati infatti raccolti un totale di 16 sacchi da spazzatura XXL (240L ognuno), circa 120mila pezzi di plastica e polistirolo e oltre 5000 mozziconi di sigaretta. I rifiuti sono poi stati diEerenziati e verranno ritirati sul posto da SEA-S.
Conad Superstore ha offerto ai volenterosi una colazione a base di focaccia savonese come ringraziamento per l’impegno.