Savona, pulita la spiaggia dello Scaletto: raccolti 16 sacchi di rifiuti, 120mila pezzi di plastica e oltre 5mila mozziconi

Questa mattina, domenica 19 ottobre si è ripetuto il rito della pulizia della grande spiaggia libera dello Scaletto dei Pescatori alle Fornaci che è stata oggetto di un’invasione.

Un piccolo esercito di paladini del mare armato di retini e pinze di raccolta, ha combattuto contro i rifiuti abbandonati dai frequentatori dell'arenile oppure, in quantità minore, spiaggiati dal mare. Una cinquantina di partecipanti, soci, amici e volontari delle sempre più numerose associazioni promotrici. Alle storiche Assonautica e Amici dello Scaletto Furnaxi, si sono infatti a+iancate Ambiente Mare Italia, Legambiente, PlasticFree e WWF.

Vi erano diversi bambini accompagnati dai genitori che hanno contribuito con grande precisione a raccogliere e diEerenziare.

Un gruppo eterogeneo che ha svolto un lavoro eccezionale. Sono stati infatti raccolti un totale di 16 sacchi da spazzatura XXL (240L ognuno), circa 120mila pezzi di plastica e polistirolo e oltre 5000 mozziconi di sigaretta. I rifiuti sono poi stati diEerenziati e verranno ritirati sul posto da SEA-S.

Conad Superstore ha offerto ai volenterosi una colazione a base di focaccia savonese come ringraziamento per l’impegno.