Addio a Severina Scianca, memoria storica di Piana Crixia

Si è spenta a 98 anni Severina Scianca, vedova Marino, figura simbolo della memoria storica di Piana Crixia. Testimone del periodo ante e post Seconda Guerra Mondiale, lascia un patrimonio di racconti e esperienze di un mondo ormai scomparso, fatto di sofferenze ma anche di solidarietà, amore e valori condivisi.

Sempre discreta, composta e gentile, Severina sarà ricordata per la sua dolcezza, la sua affabilità e il sorriso pronto a confortare chiunque. Con la sua scomparsa, la comunità perde una delle ultime testimoni dirette di un’epoca che ha segnato profondamente la storia locale.

Lascia i figli Marco, musicista specializzato in armonica a bocca e Sandra ex insegnate, il genero Bruno e il nipote Francesco.