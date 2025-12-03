La rete degli ambulatori di prossimità del savonese si amplia: inaugurato lo spazio Asl2 a Ortovero

Si arricchisce e amplia la rete dei servizi sanitari territoriali di Asl 2 a disposizione dei cittadini, in particolare nell'entroterra.

Quest'oggi (3 dicembre, ndr) è stato infatti inaugurato un nuovo Ambulatorio Infermieristico di Prossimità ad Ortovero, che va ad aggiungersi agli altri cinque già operativi nel Distretto Albenganese sf Andora, Arnasco, Cisano sul Neva, Ceriale e Garlenda. "Un ulteriore tassello nella costruzione di una rete di servizi territoriali pensata per avvicinare le cure ai luoghi di vita quotidiana dei cittadini" spiegano dall'azienda sanitaria savonese.

L’ambulatorio, situato in via Consaire 4, nel centro storico del borgo del retrotrerra ingauno, è gestito dal personale infermieristico del Distretto Albenganese e sarà operativo, in una prima fase, tutti i mercoledì dalle ore 8 alle ore 10:30.

All'interno della struttura sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni infermieristiche: terapia iniettiva intramuscolare, medicazioni semplici, rilevazione dei principali parametri clinici (pressione arteriosa, emoglobina glicata, stick glicemico, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno), gestione del cateterismo vescicale, gestione delle stomie ed educazione terapeutica.

L'accesso all'ambulatorio avverrà in modo diretto, senza necessità di prescrizione medica, fatta eccezione per la terapia iniettiva, che richiede la prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista.

Soddisfazione per il sindaco di Ortovero, Osvaldo Geddo, e il Direttore del Distretto Albenganese di Asl 2, la dottoressa Maria Iris Grassi, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale e della presenza di servizi di prossimità a supporto della popolazione locale.

«Ringraziamo innanzitutto il Comune di Ortovero per la fattiva collaborazione e per aver messo a disposizione i locali di via Consaire, in una posizione centrale e facilmente accessibile - ha dichiarato la dottoressa Grassi - Come già avvenuto in altre realtà del nostro e di altri distretti, l’obiettivo è offrire un servizio realmente “vicino” ai cittadini, in grado di fornire prestazioni terapeutiche e diagnostiche di base e di gestire problematiche di salute a bassa complessità, grazie all'intervento di personale infermieristico qualificato che opera in stretta sinergia con i medici di medicina generale e con la rete complessiva dei servizi aziendali».

Sul valore strategico dell’assistenza territoriale è intervenuto anche il Direttore Generale di Asl 2, dottor Michele Orlando, che ha evidenziato come l’apertura dell’ambulatorio di Ortovero si inserisca in una visione più ampia di sanità di prossimità: «L’ampliamento della rete degli ambulatori infermieristici rappresenta una scelta organizzativa chiara e coerente con l'obiettivo di portare i servizi sanitari sempre più vicino ai cittadini. Rafforzare la capillarità dell'assistenza sul territorio significa migliorare l’accessibilità alle cure, ridurre gli spostamenti non necessari e rispondere in modo più efficace ai bisogni di salute, in particolare delle persone più fragili. È un modello che valorizza le competenze professionali e contribuisce a rendere il sistema sanitario più equo e sostenibile».

La Direzione Sociosanitaria di Asl 2 conferma l’impegno costante in questa direzione: «Stiamo proseguendo con determinazione nell’attivazione dei servizi infermieristici di prossimità pianificati - ha aggiunto la dottoressa Monica Cirone, Direttore Sociosanitario - L'obiettivo è raggiungere una copertura quanto più capillare possibile del territorio, intercettando i bisogni di salute di quelle fasce di popolazione che, per motivi legati all’età, alle condizioni cliniche o logistiche, incontrano maggiori difficoltà a raggiungere ospedali o altri presidi sanitari».

Il Comune renderà noti i recapiti telefonici diretti sui quali i cittadini potranno rivolgersi per comunicare le proprie esigenze e concordare un appuntamento. «Un'inaugurazione davvero importante per i servizi sanitari territoriali in Val Arroscia, che punta a potenziare la medicina del territorio, rendendo le cure e l'assistenza più accessibili ai cittadini - ha sottolineato il primo cittadino ortoverese - Un nuovo hub sanitario dedicato ai servizi primari essenziali, riducendo la necessità per i residenti, specialmente i più anziani o coloro che hanno difficoltà negli spostamenti, di recarsi nei centri più grandi per le visite di base. Per tutta la vallata abbiamo ora un presidio sanitario stabile e facilmente raggiungibile, capace di rispondere ai bisogni della popolazione».