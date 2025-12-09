Contratti part-time in Vado Gateway, la Uil Trasporti sospende lo sciopero: "In caso di mancato accordo ci riserviamo di indire altre iniziative sindacali"

Continua lo stato di agitazione ma stop allo sciopero del 15 dicembre. Rispetto alla linea tenuta dalla Filt-Cgil questa è stata la decisione della Uiltrasporti sulla mobilitazione per i contratti part-time in Vado Gateway.

"Il 5 dicembre si è svolta la procedura del tavolo di raffreddamento in seguito alla dichiarazione di stato di agitazione e di sciopero dichiarato dalla Filt Cgil e Uiltrasporti per il 15 dicembre per assunzioni part-time e problematiche riguardanti l'organizzazione del lavoro, carichi di lavoro e varie in Vado Gateway. Il tavolo si è svolto in Autorità Portuale, sede di Genova, alla presenza del presidente della stessa. Purtroppo tale procedura si è conclusa con esito negativo in quanto non si è arrivati alla completa soddisfazione dei termini per tutte le parti interessate" spiega il segretario della Uiltrasporti Franco Paparusso.

"La Uiltrasporti dopo aver ribadito al tavolo di essere contraria al part-time e al bisogno di un tavolo urgente per le problematiche interne al Terminal, riesce tramite sua proposta e con la piena condivisione del presidente dell'Autorità Portuale a far sì che l'azienda accetti di bloccare assunzioni part-time fino alla conclusione di un possibile accordo tra tutte le parti in causa. Inoltre l'azienda si impegnava a far sì che il giorno 11 dicembre si svolgesse un incontro per poter discutere sulle tematiche aziendali e provare a trovare soluzioni condivise" prosegue il segretario del sindacato.

".La Uiltrasporti ritenendo di aver raggiunto un compromesso anche se temporaneo accettabile che consente di provare a trovare un accordo per un protocollo d'intesa con la regia e approvazione dell'Autorità di Sistema Portuale nella persona del presidente ha ritenuto di non sospendere lo stato di agitazione ma di sospendere lo sciopero del 15 dicembre ma riservandosi in caso di non accordo tra le parti di indire atre iniziative sindacali" conclude Paparusso.