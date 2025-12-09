 / Cronaca

Cosseria, auto esce di strada e si ribalta su un fianco: conducente soccorsa con l’elisoccorso

Il sinistro si è verificato lungo la Sp 42

Incidente stradale ieri pomeriggio lungo la provinciale 42 a Cosseria. Attorno alle 15 un’automobile è uscita di carreggiata, terminando la corsa in un prato e ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca di Carcare, l’automedica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Mobilitato anche l’elisoccorso Grifo per supportare le operazioni di soccorso.

La conducente, una donna di 55 anni, è stata estratta dall’abitacolo e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona. 

Redazione

