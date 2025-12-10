Alassio piange il luogotenente Eupreprio Di Summa, il sindaco Melgrati: "Esempio di dedizione e umanità"

"A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia per la scomparsa del luogotenente Eupreprio Di Summa". Cosi commenta il sindaco di Alassio, Marco Melgrati.

"Come Comandante della Stazione dei Carabinieri di Alassio, incarico svolto per ben diciassette anni, fino al congedo nel 2008, il luogotenente Di Summa ha operato in modo indimenticabile ad Alassio, e tutti noi ne ricordiamo le doti umane e professionali, che lo hanno visto sempre al servizio della comunità, impegnato con dedizione, umanità e senso del dovere nel cercare soluzioni ai problemi dei cittadini", conclude Melgrati.